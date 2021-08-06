براتب يصل إلى 16 ألف جنيه.. تفاصيل وظائف شاغرة للمصريين للعمل بالخارج

طرح موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف الشاغرة، عدد من المهن المتاحة للعمل خارج مصر والتي تنوعت بين مهن حرفية لا تتطلب شهادة ومهن تشترط مؤهل دراسي، وفى سطور تستعرض «الوطن»، تفاصيل الوظائف بنحو:

وظيفة مهندس زراعي للعمل في السعودية

اسم الشركة: كروما للاستثمار الصناعى والزراعى.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4-‎6 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3500- 4000 ريال سعودي.

وظيفة مدير تسويق ومبيعات خارجي للعمل في السعودية

اسم الشركة: مصنع عدنان أبو الريش.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة سائق للعمل في السعودية

اسم الشركة المنار لالحاق العمالة بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 50.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23- 33 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

مميزات الوظيفة: بدل تغذية «بدل مادى»، توفير سكن تابع للشركة، تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

وظيفة محاسب عام للعمل فى السعودية

اسم الشركة: شركة كبري بمجال الأواني المنزلية.

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنة -‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة فنى بصريات للعمل في السعودية

اسم الشركة: شركة الأضواء.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000- 2200 ريال سعودي.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، توفير سكن تابع للشركة، تأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة محاسب عام للعمل بالسعودية

اسم الشركة: شركة عقارية كبرى.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

مميزات الوظيفة: توفير سكن تابع للشرك، توفير مواصلات على حساب الشركة، تأمينات صحية.

وظيفة مدير مالي للعمل في ليبيا

اسم الشركة: السهل جروب .

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 -‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30- 50 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

مميزات الوظيفة: توفير سكن تابع للشركة.

وظيفة مهندس صيانة بحرى للعمل فى السودان

اسم الشركة: ان ام تي .

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 8-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 32 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، توفير سكن تابع للشركة، تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.