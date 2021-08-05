تمويل 35 مشروعا بـ245 ألف جنيه لتوفير فرص عمل للشباب بالمنيا

قال اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية موّلت 35 مشروعًا؛ لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت آمال محمد سيد مدير إدارة التنمية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا، الموافقة على تمويل 35 مشروع إقراض ضمن مشروع وزارة التنمية المحلية، لإقراض الأسر بالقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة وصندوق التنمية المحلية بالقاهرة، بقيمة إجمالية تبلغ 245 ألف جنيه؛ لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المركز والمدينة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب، في ظل الاستغلال الأمثل للموارد للدفع بعجلة الإنتاج وتحقيق مستوى معيشة أحسن للفرد.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، بتنفيذ حملات يومية لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم، بهدف خلق سيولة مرورية امام المارة من المواطنين.

وأوضح البيان، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حرّرت مخالفة غلق إداري لاحد المطاعم، بالإضافة لتحرير 22 محضر إشغال طريق، إضافة لإزالة سور مخالف للتعدي على حرم طريق.

وكان محافظ المنيا، أجرى جولة بمدينة ملوي لتفقد عدد من المشروعات، وخلال الجولة وجه المحافظ بتنفيذ حملات مكبرة ومستمرة بشكل يومي، لرفع الاشغالات والتعديات علي حرم طريق مصر أسوان الزراعي بملوي، مع الاستمرار بمتابعة الحالة العامة بشوارع المركز.