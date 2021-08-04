فرص عمل بالمدرسة المصرية اليابانية بالمنيا.. التفاصيل والشروط

أعلنت إدارة المدارس المصرية اليابانية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، عن فتح باب التقديم للعمل كمسؤول أنشطة «التوكاتسو»، من الحاصلين علي مؤهل عالي، ويتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع القيام بالمهام المطلوبة، وذلك بناءا علي توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيادة فاعلية العمل داخل المدارس المصرية اليابانية في إطار البروتوكول الموقع مع الجانب الياباني وأهمية اختيار العناصر التي تعمل بهذه المنظومة.

شروط الترشيح للعمل بأشطة التوكاتسو بالمدرسة اليابانية بالمنيا

1-ألا يزيد السن عن 50 عاما في 1يناير 2022.

2-التفرغ لمدة يومين أسبوعيا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية.

3-محل الإقامة والعمل يكون بالقرب من نطاق المدارس المصرية اليابانية بالمنيا.

4-الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية علي مستوي الجمهورية.

5-أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل تربوي.

6-يجب أن يكون للمرشح خبرة في التدريب وخبرة مسبقة بالتدريس لاتقل عن 5 سنوات.

7-ألا يقل تقدير الأداء السنوي عن ممتاز "كفء" للسنوات الثلاث الأخيرة.

8-أن تكون صحيفة الأحوال الوظيفية الخاصة بالمرشح خالية من أي جزاءات وعقوبات.

9-أن يتمتع المرشح بحسن السيرة والسلوك.

10-ألا يخل المرشحين بأداء مهام عملهم الأساسي سواء بالمدارس أو بالإدارات والمديريات التعليمية.

11-تحضير السيرة الذاتية ورقية وpdf وصحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأفادة من التوجيه التابع له المتقدم بعدم وجود عجز بالمادة التي يقوم بتدريسها.

خطوات التقديم للعمل بأنشطة التوكاتسو بالمدرسة اليابانية بالمنيا..

1-يتم تلقي الطلبات يدويا من الشخص نفسه في الفترة من 4 أغسطس الجاري وحتي الخميس 12 أغسطس وذلك بمكتب إدارة التعليم المجتمعي بديوان المديرية، ولاتقبل الطلبات بالبريد ولا بعد انتهاء الموعد المحدد.

2-سيتم عقد المقابلات بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم بالمنيا في يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري في الساعة الثانية ظهرا، والذين لاتنطبق عليهم الشروط لن يتم إجراء مقابلات معهم.

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