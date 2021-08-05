«القوى العاملة» توفر فرص عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بجدة

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، توفير 30 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة على مهن سائق وكهربائي سيارات، ومشغل معدات ثقيلة بشركة نمو المطورة للسيارات بمدينة ينبع بالمملكة بجدة، برواتب تتراوح ما بين 1800 إلى 2300 ريال ومزايا أخرى.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة/ في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع شركة نمو المطورة للسيارات بمدينة ينبع بالمملكة، على توفير 30 فرصة عمل، منها 10 فرص لمهنة سائق، و10 فرص على مهنة كهربائي سيارات، و10 فرص في مهنة مشغل معدات ثقيلة.

وأوضح الملحق العمالي عبدالحليم محمود، أن مميزات الوظيفة راتب شهري للسائق 1500 ريال و300 ريال بدل طعام، وكهربائي سيارات، ومشغل معدات ثقيلة 2300 ريال راتب بالإضافة لبدل طعام، ومميزات أخرى تتمثل في سكن مجاني ومواصلات بين مكان العمل والسكن، وإجازة سنوية 21 يوما مدفوعة الأجر، وتأمين صحي، وتذاكر طيران ذهاب وعودة كل سنتين، ومدة العقد سنتين.

وللتواصل وارسال السيرة الذاتية على الجوال: 00966560567181 وللإيميل mohammd.lwan@numou.com.sa.