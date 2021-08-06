الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل وسط الشيخ زويد

نشب حريق هائل بمنزل كائن بحي الحمايدة، وسط الشيخ زويد، اليوم، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على أسلاك الكهرباء وتسببت في حدوث ماس نتج عنه اندلاع النيران، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء لمنع امتداد الحريق للمباني المجاورة.

تلقت مديرية أمن شمال سيناء، إخطار من مركز شرطة الشيخ زويد باندلاع النيران في عقار كائن بوسط المدينة، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الشرطة وسيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحريق وحررت المحضر اللازم بالواقعة كما جرى حصر التلفيات الناتجة عن الحريق، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بندب الأدلة الجنائية لتحديد سبب اندلاع النيران وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وقال شهود عيان، إن الحريق شب في منزل كائن بجوار مسجد حي الحمايدة، بسبب ماس كهربائي ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدين أن الأهالي سارعوا إلى مساعدة الحماية المدنية في السيطرة على الحريق باستخدام طفايات السيارات، وخلال وقت قصير نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران التي أتت على كافة محتويات المنزل.