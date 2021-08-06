دعاء المولود الجديد ليحفظه الله ويحميه من كل شر

تشهد محركات البحث عمليات بحث كثيرة حول دعاء المولود الجديد، وكذلك دعاء المولود الجديد حصن المسلم، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أكثر الأدعية التي يمكن للآباء استخدامها وترديدها دعاء للمولود الجديد، ويحرص العديد من الأباء على استقبال مولودهم الجديد بالدعاء له لحمايته وأن يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل سواء.

دعاء المولود

هناك الكثير من الأدعية التي يمكن ترديدها عن الرسول، صلّى الله عليه وسلم، دعاء للمولود الجديد، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.

دعاء للمولود: «بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد، صلى الله عليه وسلم».

ويمكن ترديد دعاء المولود الجديد: « اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».

كما يمكن للأباء استخدام دعاء للمولود: « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك»، « اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».

دعاء المولود الجديد

ويحرص الآباء على البحث عن أدعية يمكن ترديدها دعاء للمولود الجديد «اللهم اجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلّين، اللهم حبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه، وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً».

«اللهم طهّر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم حسن أخلاقه، واملأ قلبه نوراً وحكمة، اللهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحه وأصلح به الأمّة، اللهمّ اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين»، ويمكن ترديد دعاء للمولود الجديد «اللهم اجعله من حفظة كتابك، والدعاة لدينك، والمجاهدين في سبيلك، والمبلغين عن رسولك - صلى الله عليه وسلم-».

دعاء المولود الجديد حصن المسلم

تحصين المولود الجديد والدعاء له شيء ضروري وهام من أجل الحرص عليه من الحسد، ويمكن ترديد العديد من الادعاء لتكون دعاء المولود الجديد حصن المسلم ومنها: «اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره، اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع. اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه».

كما يمكن ترديد دعاء المولود الجديد حصن المسلم: «اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين»، كما يمكن ترديد دعاء المولود الجديد حصن المسلم: «بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين»، «بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يأتيك ومن شر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا حسد».