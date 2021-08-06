غدا.. مطار مرسى علم يستقبل 58 رحلة طيران من أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 58 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظاً على سلامة وصحة الركاب.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، أن مرسى علم تشهد تدفقا لرحلات الطيران خلال الموسم السياحي الحالي، حيث يستقبل المطار 58 رحلة طيران قادمة من عدة دول أوربية، غدا، تقل آلاف السائحين الأجانب بواقع «16 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا و8 رحلات من أوكرانيا، ورحلة واحدة من سويسرا وأخرى من المجر»، بالإضافة إلى 15 رحلة طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

وأشار الخبير السياحي لـ«الوطن»، إلى بدء تشغيل خط ملاحي دولي متخصص في اليخوت السياحية العالمية بميناء بورتو غالب بمدينة مرسى علم، لافتا إلى أن ميناء بورتو غالب استقبل يختا على متنه 200 سائح سعودي، وسيتم تنفيذ برامج سياحية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دولياً، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية أثناء الإقامة.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائى لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ 72 ساعة.