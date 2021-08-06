قاتلو «نجلاء» يشرحون تفاصيل الجريمة: لم تظهر عليهم علامات ارتباك

وقف المتهمون الثلاثة بقتل «نجلاء»، المعروفة إعلاميا بفتاة المول في طنطا، أمام جهات التحقيق غير عابئين بما اقترفته أيديهم من جريمة مروعة بإزهاق روح فتاة عشرينية داخل عيادة طبيب عيون في مول شهير بطنطا، وبحسب مصادر أمنية فإن المتهمين الثلاثة بدا عليهم الثبات وبرود الأعصاب، ولم تظهر عليهم أي علامات ارتباك خلال استجوابهم وهم مكبلين بالحديد، وقت اقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة القتل العمد، وقضى المتهمون قرابة 6 ساعات متصلة أمام جهات التحقيق التي واجهتهم بأدلة الاتهام.

فيديو الجريمة: 120 ثانية

فيديو مدته 120 ثانية وثق جريمة مقتل «فتاة المول نجلاء»، رائدة العمل الخيري في طنطا، داخل مول شهير، وظهر المتهمون الثلاثة في الفيديو وقت دخولهم المول لتنفيذ الجريمة وهم يعتدون على الفتاة بالخنق والطعنات القاتلة حتى أردوها قتيلة قبل أن يفروا هاربين من مسرح الجريمة، وتبين أن اثنين من الجناة نفذا الجريمة، بينما كان الثالث يؤمن وجودهما عن طريق مراقبة حركة رواد المول أمام عيادة العيون حتى لا يدخل أي من الزبائن أو رواد المول العيادة وقت تنفيذ الجريمة.

تحديد مكان اختباء الجناة

48 ساعة فقط قضاها فريق البحث الجنائي من الأمن العام ومباحث الغربية حتى انتهت بتحديد مكان اختباء الجناة، وألقي القبض عليهم وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة وتحرير محضرا بالواقعة، واعترف المتهمون أمام المباحث بالجريمة، وتجري جهات التحقيق عملية استجواب المتهمين لبيان أسباب ارتكابهم للجريمة المروعة.

وتحفظت المصادر على ذكر أسباب الجريمة لحين الانتهاء من استجواب المتهمين ومواجهتهم بكافة الأدلة.

وكانت النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان «نجلاء» لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وبعد ساعات من البحث نجح فريق البحث الجنائي في القبض على الجناة.