شاهد لحظة اعتراض الاحتلال الإسرائيلي الصواريخ اللبنانية (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم، أن إطلاق صافرات الإنذار في الجولان المحتلة، بسبب صواريخ تنطلق في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وأكد مصدر أمني لبناني، أن الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل انطلقت من جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «رويترز» للأنباء.

ونشرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مقاطع مصورة للحظة اعتراض صواريخ أطقت من لبنان، وفقا لها.

وأطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان على إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، سقط اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل، ردت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق القذائف في مناطق مفتوحة بسهل الخيام الحدودي، ما أوقع حرائق في المنطقة، ومن ثم عاودت إطلاق نيرانها بإتجاه المناطق الحرجية في بلدات الهبارية وإبل السقي.

والتطور البارز حدث مع ساعات الفجر الأولى ليوم الخميس مع إغارة الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة الدمشقية في الجنوب، ما اعتبره متابعون تطوراً عسكرياً استثنائياً، إذ نادراً ما استخدمت إسرائيل طلعاتها الجوية لقصف مناطق في لبنان بعد حرب تموز عام 2006.