عاجل.. إسرائيل تفتح الملاجئ في كريات شمونا بعد إطلاق صواريخ لبنانية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن بلدية كريات شمونا فتحت الملاجى، الواقعة في المنطقة الشمالية في إسرائيل على المنحدرات الغربية من سهل الحولة بالقرب من حدود لبنان.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل صافرات الإنذار في عدة بلدات بهضبة الجولان المحتلة، إثر إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني.

وذكرت وسائل إعلام، أن الصواريخ اللبنانية استهدفت موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.