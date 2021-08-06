عاجل.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع في ظروف غامضة بالمنوفية

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية «كفر ميلج»، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد مصرع ربة منزل في ظروف غامضة، إثر سقوطها من الطابق الرابع من منزلها الكائن بالقرية ووفاتها في الحال.

نقل الجثة إلي المستشفى تحت تصرف النيابة

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بركة السبع المركزي، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستدعاء الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، كما تم اصطحاب زوج المتهمة وأولادها إلي قسم الشرطة لمعرفة ملابسات الواقعة، وسماع شهادتهم في واقعة الوفاة .

ورود بلاغ بسقوط ربة منزل من الطابق الرابع

كان مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بوفاة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع من شقتها، وانتقلت قوات الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، لبيان ملابساتها وسماع أقوال شهود العيان، وجري تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.