تحذير من «دلتا» لاستهدافه الشباب بشكل أسرع.. وأستاذ فيروسات يفسر السبب

في تحذير جديد من متحور «دلتا» فيروس كورونا، اكتشف أطباء أمريكيين أن المصابين الجدد بكورونا لأشخاص أعمارهم تقل عن 50 عاما، تتدهور حالتهم الصحية بشكل سريع مقارنة بمصابي العام الماضي.

ونقلت نيويورك تايمز عن أطباء قولهم: إن العديد من المرضى في العشرينات والثلاثينات من العمر ولم يتلقوا أية لقاحات ضد فيروس كورونا من قبل يبدون أكثر مرضا من المصابين الأصغر سنا خلال العام الماضي وتتدهور حالاتهم بسرعة أكبر.

متحور دلتا «كورونا» غير خصائص الفيروس

وفسر الدكتور محمد شهيدي، أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس، سبب انتشار متحور دلتا بين الأعمار الصغيرة، بأنه قد يعد مؤشرا لتغير خصائص وصفات الفيروس مع الطفرات الجديدة الأخيرة حيث أصبح البروتين الخاص به أشد قوة.

وتابع شهيدي في حديثه لـ«الوطن» أنه من المعروف عن الشباب مناعتهم الجيدة على عكس مناعة كبار السن، وطالما أن متحور دلتا أصبح أكثر قدرة على إصابة أجساد الشباب المعروف عنهم المناعة الجيدة على عكس كبار السن فإن ذلك يشير إلى تغير خصائصه بسبب ظاهرة الانجراف المستضدي التي أشارت إليها الصحة العالمية من قبل.

ظاهرة الانجراف المستضدي

يشار إلى أن أستاذ الفيروسات فسر في حديث سابق لـ«الوطن» كلمة «الانجراف» بأنها طفرة كبيرة جدًا في الفيروس تنتج بسبب تراكم الطفرات الصغيرة للفيروس في جيناته، وخطورتها تتمثل في قدرة الفيروس على الهروب من الأجسام المضادة للقاح.

وظاهرة «الانجراف المستضدي» المشار إليها في تصريح سابق من منظمة الصحة العالمية، بحسب قول شهيدي: قد تعيدنا إلى البداية من نقطة الصفر فالفيروس سيستطيع الهرب من اللقاح لأنه سيصبح مختلف تمامًا عن صفات الفيروس السابقة ما يثير مخاوف من تجدد الأزمة بعد التوصل إلى لقاحات مضادة للنسخة المتعارف عليها من فيروس كورونا.