حكاية انتحار «مايكل» من الطابق الـ14 بالمرج: «معرفش يتجوز حبيبته»

ضجيج وأصوات مرتفعة داخل عقار في المرج، يكتشف الجيران معها محاولة انتحار شاب في منتصف العقد الثالث من عمره، عن طريق إلقاء نفسه من شرفة شقته، وأسرته تلتف حوله لتمنعه من الانتحار، وجلس الجيران معه دقائق وحاولوا تهدئته حتى يتراجع بشكل تام عن فكرة الانتحار، لكن الشاب جلس منطويًا في غرفته لا يبالي بحديثهم حتى انصرفوا بعد ساعات عندما حل السكون والهدوء على المنطقة، ومع بزوغ الفجر قام بإلقاء نفسه من الطابق الرابع عشر فسقط جثة هامدة.

فشل في الزواج من حبيبته

«فشل في الزواج من حبيبته»، تلك الكلمات كانت ملخص تحريات المباحث في واقعة انتحار «مايكل»، وأن الشاب كان يعاني من ضغوط نفسية كبيرة جعلته ينظوي على نفسه، وكان يتلقى العلاج داخل مستشفى أمراض نفسية وعصبية حتى تماثل للشفاء وعاد إلى عمله في إحدى المهن الحرفية، وارتبط بقصة حب مع فتاة لكنها لم تكتمل بسبب عدم موافقة أسرته عليها، ما ساهم في تفاقم حالته النفسية وانتحاره.

انتحر وقت الفجر

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة الشاب التي أكدت انتحاره من تلقاء نفسه، وأنه انتظر حتى خلدت الأسرة إلى النوم وقفز من شرفة الشقة بالطابق الرابع عشر، وأن الأسرة الجيران فوجئوا بسماع صوت ارتطام جثمان الشاب بالأرض، ما تسبب في وفاته في الحال، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب وبيان أسباب وفاته رسميًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وكانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت بلاغًا بانتحار شاب من الطابق الـ14 في منزل أسرته في المرج، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أن الشاب انتحر فجرًا، وبسماع أقوال أسرته أقروا بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنه حاول الانتحار قبل وفاته بقرابة 3 ساعات، وتمكنوا من منعه، لكنهم فوجئوا بانتحاره وقت الفجر.