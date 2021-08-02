ضربه والده أمام أصدقاءه.. انتحار شاب بالحبة السامة في الفيوم

حظي الشاب الذى لم يتجاوز عمره الثامنة عشر، باحترام اهل قريته بعد ان عمل ليل نهار لمساعدة والده على مواجهة مصاعب الحياة وتربية أشقائه الأصغر منه، صار نموذجا بين أهالي قريته «أبو جنشو»، بأبشواي بمحافظة الفيوم، يضربون به المثل في اجتهاده وإخلاصه، إلا أنّه قرر ذات يوم الحصول على إجازة والخروج في نزهة برفقة أصدقائه، فما كان من والده فور معرفته إلا أنّ توجه إليه وأبرحه ضرباً أمام زملائه وعلى مرأى ومسمع من الموجودين، فشعر الشاب بكسرة النفس فأنهى حياته بالحبة القاتلة.

بلاغ بانتحار شاب بتناول حبة الغلة القاتلة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغاً من مركز شرطة أبشواي، بانتحار شاب، 18 سنة، بتناول حبة الغلة القاتلة، وجرى نقله إلى مستشفى الزهراء التخصصي، ولكنه توفي خلال محاولات إنقاذ حياته.

علقة ساخنة وراء انتحار شاب بالحبة القاتلة

وكشفت التحريات الأولية أنّ الشاب يعمل باليومية في الأراضي الزراعية، وكان يعمل ليلاً ونهاراً لمساعدة والده في تدبير نفقات الأسرة، ولكنه خرج في نزهة إلى بحيرة قارون برفقة أصدقائه وحينما علم والده توجه إليه وأعطاه علقة ساخنة أمام أصدقائه واصطحبه للمنزل ثم أبرحه ضرباً، مما جعل الشاب يدخل في حالة نفسية سيئة، وتناول حبة حفظ الغلة القاتلة ليتخلص من حياته.

حاولوا إنقاذه لكنه مات.. انتحار شاب بالحبة القاتلة

وفوجئت والدة الشاب بإصابة ابنها بتسمم وأخبرها أنّه تناول الحبة القاتلة ليتخلص من حياته بعدما أحرجه والده أمام أصدقاءه، وعلى الفور استغاثوا بالإسعاف وتم نقله إلى مستشفى الزهراء التخصصي، وخضع لإجراء غسيل معدة ولكنه توفي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب بسبب تناوله حبة الغلة القاتلة.

نقل جثة شاب انتحر بالحبة القاتلة للمشرحة

وجرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.