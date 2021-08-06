كشف عيون ونظارات بالمجان ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم مؤسسات الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين على أرض الواقع، مشيراً إلى إجراء كشف الرمد على العيون بالمجان ضمن فاعليات مبادرة «عنيك في عنينا»، لمحاربة العمى بمركز صدفا والتي نفذتها مؤسسة صناع الخير للتنمية بمدرسة الوحدة المجمعة بأولاد إلياس بصدفا بالتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة وبالتعاون مع بنك مصر.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم توقيع الكشف الطبى على 621 حاله منها 207 حالات كشف نظارات وصرف أدوية وعلاج لـ390 حاله فضلاً عن تحويل 240 حالة لإجراء عمليات جراحة العيون، مضيفاً إنه سيتم تسليم نظارات طبية للحالات التي تم الكشف عليها بالمجان من الفئات الأكثر احتياجاً بالاضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والاجتماعية وعمل بحث ميداني لآخرين لإجراء عمليات جراحة العيون للحالات المستحقة بالمجان ودون أي مقابل بالتنسيق بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من المستشفيات الخاصة المتخصصة في الرمد والعيون.

فى سياق متصل تفقد العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط عيادات القافلة الطبية للعيون التي تقوم بالكشف المجاني على المواطنين بمركز صدفا لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتوفير وصرف العلاج للحالات من خلال صيدلية القافلة التي تم تجهيزها ودعمها بالأدوية وتحويل الحالات المرضية الأكثر احتياجاً إلي عمليات جراحية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاجها مع الالتزام بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق مختلف، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مجمع الخدمات بقرية نزة قرار التابعة لمركز منفلوط وذلك ضمن مشروعات مجمعات الخدمات الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قري و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جهة اخرى، أكد محافظ أسيوط أن المحافظة مستمرة في حملات النظافة ورفع والمخلفات من الطرق العامة وإزالة الأتربة من جانبي الشوارع والميادين بمختلف القرى والمراكز والأحياء بصفة دورية خلال فترتين صباحية ومسائية وذلك في إطار الخطة الشاملة للحفاظ على النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبيئة العامة لافتا إلى اهتمام المحافظة بتحسين الخدمات في مختلف القطاعات وخاصة قطاع النظافة الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين للوصول بمستوى النظافة إلى الوضع المأمول تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية حيث يتم وضع خطط دورية للنظافة وبرنامج يومي خاص بكل مركز وتقسيم العمل إلى ودريات ونوبتجيات على مدار 24 ساعة لخلق بيئة نظيفة خالية من القمامة.