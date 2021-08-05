محافظ أسيوط يلتقي مدير صندوق مكتبات مصر العامة

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ؛ بمكتبه بديوان عام المحافظة، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير رضا الطايفي، وذلك على هامش زيارته للمحافظة، لبحث سبل التعاون والتنسيق لافتتاح فرع مكتبة مصر العامة بمدينة أسيوط وفرعها بقرية بني عدي، التابعة لمركز منفلوط.

وتفقد «سعد» و«الطايفي» أعمال التطوير والتجديد التي يجري تنفيذها لمقر الفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة بمدينة أسيوط، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المحدد، وذلك بهدف خدمة المواطنين من كافة الأعمار ونشر الثقافة والمعرفة، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وهاجر محروس، مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط.

واستعرض محافظ أسيوط مع مدير صندوق مكتبات مصر العامة مراحل التطوير التى نُفذت للفرع الرئيسي للمكتبة، والمقر الآخر بقرية بني عدي، التابعة لمركز منفلوط، مشيدًا بالجهود المبذولة للانتهاء من تجهيز المكتبات وفرعها تمهيدًا لافتتاحهما في أسرع وقت.

وبدأ المحافظ ومدير صندوق مكتبات مصر العامة جولتهما التفقدية لفرع المكتبة بمدينة أسيوط بمتابعة الأعمال التي تمت بالمقر، منها الحديقة الملحقة بها، والمدخل الرئيسي، كما تابع أعمال التشطيبات النهائية التي تُنفذ بالمكتبة، إضافة إلى عمليات التطوير الجارية لإنشاء نادي الطفل لتنمية مهارات الأطفال، ومركز التدريب على علوم الحاسب واللغات والقاعات الملحقة بالمكتبة، والتي سيتم من خلالها تنظيم ورش تدريبية على الحرف اليدوية لخدمة الفتيات والمرأة المعيلة ودورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية.

كما تفقدا أعمال التجهيزات والتطوير التي تتم بالدور الثاني بها، والتي تضم أكبر عدد من الكتب والمخطوطات التاريخية في كافة المجالات، فضلًا عن التجهيزات التي تتم بها لتستوعب أكبر عدد من الزائرين والمترددين عليها من كافة الأعمار، إضافة إلى تجهيز مساحات خضراء بساحة المكتبة، ومنطقة خاصة للأطفال.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية للأعمال الجاري تنفيذها ومراحل التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية، كما تفقد مدير الصندوق يرافقه السكرتير العام المساعد فرع المكتبة بقرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط، للوقوف على الأعمال التى تمت به تمهيدًا للافتتاح.