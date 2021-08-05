بدء التسجيل الإليكترونى لإختبار القدرات فى 4 كليات بجامعة أسيوط السبت

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استعداد الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في إجراء اختبارات القدرات والمقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني بها يوم السبت المقبل 7 أغسطس 2021 وذلك وفق الخطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداَ حرص إدارة الجامعة على تشهيل الأمر على الطلاب و إجراء الاختبارات على نحو منظم ودقيق للالتحاق بأربعة كليات من كليات الجامعة للعام الجامعي 2021/ 2022.

وأضاف الدكتور طارق الجمال، في بيان صحفي، أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل الالكتروني يوم السبت القادم 7 أغسطس ويمتد حتى يوم الخميس 19 أغسطس الجاري من خلال موقع التنسيق الالكتروني والتابع لوزارة التعليم العالي وذلك على الرابط التالي :www.tansik.egypt.gov.eg وهو ما يعد أحد الخدمات المتميزة التي توفرها وزارة التعليم العالي للطلاب و التي تدخر الوقت و الجهد و تضمن سير عميلة التسجيل بكل دقة و شفافية

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عملية التسجيل الإلكتروني تتم عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب، ثم إدخال بياناته الشخصية واختيار اختبارات القدرات الراغب في أدائها، مضيفاً إنه في نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة الإيصال الذي يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذي يرغب في أدائه.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن كليات جامعة أسيوط التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات هي «الفنون الجميلة بشعبتي الفنون والعمارة، كلية التربية النوعية بشعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، كلية التربية الرياضية، وكلية التمريض»، مشيراً إلى أن الاختبارات الفعلية للقدرات سوف تجرى وفق جداول زمنية سيتم إعلانها بالتنسيق مع الكليات السابق ذكرها وفى مقر الكليات المعلن عنها فيما عدا كلية الفنون الجميلة والمقرر أن تعقد اختباراتها بصالات امتحانات الجامعة المواجهة لكلية العلوم.