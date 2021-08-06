صلاة الجنازة على الشاعر حسن رياض في السيدة نفيسة اليوم

تقام صلاة الجنازة على الشاعر الغنائي الراحل حسن رياض، في مسجد السيدة نفيسة، اليوم، عقب صلاة الجمعة، على أن يتم الدفن في مقابر الغفير في الدراسة، وذلك وفقا لتصريحات الشاعر فوزي إبراهيم لـ «الوطن».

رحل الشاعر الغنائي حسن رياض عن عالمنا، اليوم، بعد دخوله في غيبوبة أمس تطلبت نقله إلى العناية المركزة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وذلك بعد تدخل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، واستجابتها لمناشدات زملائه من الوسط الفني والثقافي، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الناقد شعبان يوسف وفاة الشاعر الراحل، عبر حسابه على «فيس بوك»، «مات الشاعر الجميل حسن رياض رغم كل المحاولات، وترك ظلا عظيما من الكلمات والمشاعر والحب والجمال».

يعتبر حسن رياض واحدا من أبرز الشعراء الغنائيين في جيله، حيث قدم مجموعة مميزة من الأغنيات التي غناها كبار الفنانين وتعلق بها الجمهور، ومن أبرزهم محمد منير، محمد فؤاد، على الحجار، طارق فؤاد، أحمد منيب، أمل وهبي، مي فاروق، إيهاب توفيق، بالإضافة إلى الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، الذي كتب له أنشودة «يا ما كان فيها ممالك».

بينما كتب لمنير أغنيتي «برج حمام» و«النواصي»، بينما تعاون مع علي الحجار في 3 أغنيات منها «اللي اشترى»، «في عنيكي الضي»، و«من غير ما تتكلمي»، وكان له تعاون واحد مع إيهاب توفيق في أغنية «مدفع رمضان»، ووليد توفيق في أغنية «عشمنا وراح».