ضبط أدوية مجهولة المصدر بمركز علاج طبيعي في الشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس والحسينية، حملة موسعة للمرور علي المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بفاقوس والحسينية، تم خلالها ضبط مركز جراحات بفاقوس يعمل دون ترخيص، وضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة منها أدوية جدول ثالث مخدرات، وقام مفتشة الحملة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشميع المركز غير المرخص، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة فاقوس.

وتمكنت الحملة من ضبط مركز علاج طبيعي يعمل دون ترخيص بالحسينية، يضم أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير رسمية، بالإضافة إلي أجهزة غير مرخصة، وقام مفتشو الحملة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة الحسينية.

وأسفرت الحملة التفتيشية بفاقوس والحسينية عن ضبط مخالفات دوائية بواقع 686 عبوة أدوية ومستلزمات طبية متنوعة، وتم تحريز المضبوطات، وأكد «مسعود»، استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، والمنشآت الدوائية، لإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.