تحرير 9 محاضر في حملة على الأسواق لـ«بيطري الشرقية»

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، في بيان صحفي، اليوم، أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة لثلاجتين لحفظ وبيع اللحوم والأسماك و«هايبر ماركت» ومحلات جزارة، كما تم ضبط طن و 500 كجم هياكل دجاج و كبد وقوانص دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر و393 كجم أسماك بدون بيانات ومجهولة المصدر و 353 كجم لحوم مصنعة بدون بيانات ومجهولة المصدر و 13 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 20 كجم دجاج ، تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الادمي والتحفظ على المضبوطات وتحريزها و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.