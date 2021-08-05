تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة في الشرقية من 238 لـ230 درجة

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية اعتماد المحافظ الدكتور ممدوح غراب قرارا تخفيض درجة القبول بتنسيق الثانوية العامة من 238 لـ 230 درجة .

تخفيض تنسيق الثانوية العامة في الشرقية من 238 لـ230

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أنه تم تحديد تنسيق القبول في البداية بـ 238 درجة بما يتناسب مع الأعداد المستهدفة حسب المقاعد المتوفرة في الصف الأول الثانوي ونظرا لعدم اكتمال العدد المستهدف تم خفض درجات التنسيق لـ 230 درجة، مشيرا إلى خفض تنسيق الثانوية خدمات أيضا من 217 درجة لـ 200 درجة.

خفض درجات القبول بالثانوية في الشرقية لعدم اكتمال العدد المتسهدف

وأرجع «المصدر»، عدم اكتمال العدد المستهدف للتقديم للالتحاق بالثانوية العامة لتفضيل الطلاب الالتحاق بالتعليم الفني أو التمريض أو التعليم الفني المزودج .

عدد الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في الشرقية

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لآداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021 المنتهي، 115132 طالباً وطالبة، حضر منهم 114466 طالباً وطالبة، ونجح منهم 93023 طالباً وطالبة، وأعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 21443 طالباً وطالبة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اعتمد في وقت سابق تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2020-2021، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 238 درجة للحاصلين على نسبة 85%، والثانوي العام خدمات 217 درجة للحاصلين على نسبة 77.5%، والثانوي الخاص 140 درجة للحاصلين على نسبة 50%، مشيراً إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم يبلغ 1130 فصلاً دراسياً. وذلك قبل أن يعتمد المحافظ قرارا جديدا بتخفيض التنسيق.