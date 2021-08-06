مع انطلاق الموسم الثاني، يبحث البعض عن طريقة التقديم في برنامج العباقرة أصحاب وشروط الاشتراك، الذي يعرض على فضائية القاهرة والناس، وهو ما أعلن عنه القائمون على البرنامج من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طريقة التقديم في برنامج العباقرة أصحاب وشروط الاشتراك، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

شروط الاشتراك في برنامج العباقرة أصحاب

- يتكون الفريق من 4 متسابقين «2 رجال - 2 سيدات و2 احتياطي».

- يجب أن يكون أعضاء الفريق خريجين وحاصلين على مؤهل «دبلوم، معاهد، كليات».

- لا يمكن أن يزيد عدد المتسابقين ممن سبق لهم الاشتراك في برنامج العباقرة في كل فريق عن متسابق واحد.

- سيتم استبعاد أي طلبات للتقديم مكررة أو غير مطابقة للشروط المطلوبة أعلاه.

طريقة التقديم في برنامج العباقرة أصحاب

يمكن التقديم في الموسم الثاني من برنامج العباقرة أصحاب من خلال البريد الإلكتروني: apply@alabakeratv.com، ولن يتم الالتفات لأي طلبات تقدم على أي وسائل تواصل أخرى، إذ يجب أن يتضمن البريد على ما يلي:

- السيرة الذاتية لكل فرد من أعضاء الفريق.

- نبذة عن صداقتكم فيما لا يزيد على 5 سطور.

- صورة واضحة لكل فرد من أعضاء الفريق.

- إرسال 3 أسماء مقترحة للفريق، سيتم اختيار أحدها كلقب يظهر على الشاشة أثناء تصوير الحلقات؛ لذا يرجى أن تكون الأسماء مبتكرة ومختلفة.

موعد التقديم للمشاركة في برنامج العباقرة أصحاب

وفقًا لما هو معلن على الصفحة الرسمية للبرنامج، فإنه بدأ التقدم للمشاركة في العباقرة أصحاب بداية من يوم الأحد 1 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء 10 أغسطس.

ومن المقرر انطلاق الموسم الجديد الذي يقدمه الروائي عصام يوسف ابتداء من الخميس الموافق 19 أغسطس على فضائية القاهرة والناس.