وظائف السكة الحديد 2021.. كيفية التقديم والأوراق المطلوبة والشروط

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدد من الوظائف الشاغرة لطلاب الدبلومات الفنية، والمهندسين، وحددت الهيئة تفاصيل الوظائف المطلوبة والشروط وطريقة التقديم في بيان لها، وفي إطار اهتمام المواطنين بوظائف السكة الحديد 2021 نستعرض التفاصيل في التقرير التالي:

وظائف السكة الحديد 2021 للمهندسين

تشمل الـ250 وظيفة الشاغرة بالهيئة التعيين درجة مهندس ثالث في الميكانيكا والكهرباء والمدني، ويجب أن يكون المتقدمين من الذكور فقط نظراً لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورديات.

كما تتضمن الوظائف تخصصات إلكترونيات والاتصالات الكهربية والحاسبات والنظم للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، على أن يكون المتقدمين من الذكور والإناث.

ويتم تعيين الحاصلين على الوظائف المطلوبة بعد إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقة البدنية والصحية، وتتمثل الشروط المطلوبة في أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة شعبة ميكانيكا أو كهرباء الكترونيات والاتصالات الكهربية أو حاسبات ونظم أو مدني من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها، ولا يقل سنه عن 21 عاما ولايزيد عن 30 عاما، وأن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

وظائف السكة الحديد 2021 لطلاب الدبلومات الفنية

كما أعلنت هيئة السكة الحديد، وظائف شاغرة لطلاب الدبلومات الفنية، تصل إلى 1500 وظيفة فنية في تخصصات مختلفة تتمثل في فني إشارات رابع وفني كهربائي رابع وفني ميكانيكي رابع وفني براد رابع وفني مناورة رابع وفني مزلقان رابع وفني صيانة سكة رابع وفني حركة وبلوك رابع وفني لحام سكة رابع ومشرف قطار رابع وصراف تذاكر رابع.

وتمثل الشروط المطلوبة في ألا يزيد السن على 30 عاما ولايقل عن 18 عاما، ويجب ألا يقل مجموع الدرجات عن 65%، اللياقة البدينة

والمستندات المطلوبة للتقدم بـ وظائف هيئة السكة الحديد هي المؤهل الدراسي، شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة، صورة البطاقة الشخصية سارية، شهادة أداء الخدمة العسكرية، 4 صور شخصية 4×6، صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أصل الحوالة البريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر على رقم 40401001، ملف ورقي كبير وكتابة البيانات والوظيفة المتقدم إليها.

على أن يكون التقديم من يوم 9 أغسطس حتى 8 سبتمبر، ويمكن الإطلاع على مزيد من تفاصيل الوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية.