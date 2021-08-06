«السكة الحديد» تعلن عن 1500 وظيفة لطلاب الدبلومات الفنية

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن وظائف شاغرة لطلاب الدبلومات الفنية، تصل إلى 1500 وظيفة فنية في تخصصات مختلفة، موضحة أن التقديم يبدأ اعتباراً من يوم 9 أغسطس الجاري وينتهي 8 سبتمبر المقبل.

وأضافت الهيئة أن المستندات المطلوبة تتمثل في الآتي:

- المؤهل الدراسي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- صورة البطاقة الشخصية سارية.

- شهادة أداء الخدمة العسكرية.

- عدد 4 صور شخصية 4×6.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- أصل الحوالة البريدية بمبلغ 250 جنيها باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر على رقم 40401001.

- ملف ورقي كبير وكتابة البيانات والوظيفة المتقدم إليها.

- يجب ألا يزيد السن على 30 عاما ولايقل عن 18 عاما.

- يجب ألا يقل مجموع الدرجات عن 65%.

وكانت هيئة السكة الحديد، أعلنت عن فتح باب التقديم لتعيين وظائف قيادية خالية «مدير عام»، بعدد من القطاعات المختلفة، موضحة أن التقديم يستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المطلوبة «مدير عام» في التخصصات الآتية:

- صيانة البنية الأساسية بمنطقة القاهرة.

-تنفيذ تجديدات السكة «بنية أساسية».

- ورش العباسية والإشارات.

- الصيانة بمنطقة شرق الدلتا.

- صيانة البنية الأساسية بمنطقة غرب الدلتا.

- المتابعة وتطوير الأعمال.

- الصيانة بمنطقة غرب الدلتا.

- صيانة البنية الأساسية بالمنطقة الجنوبية.

- تخطيط الصيانة للإشارات «بنية أساسية».

- التخطيط والمتابعة للعربات.

- الخدمات المالية والمحاسبة بمنطقة شرق الدلتا.

وأكد الفريق المهندس، كامل الوزير، وزير النقل، في تصريح لـ«الوطن»، أن الوزارة حريصة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الهيئة وجميع المرافق بتكلفة 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة للركاب على جميع خطوط السكك الحديدية.