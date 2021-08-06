وظائف للذكور والإناث.. «السكة الحديد» تعلن عن حاجتها لـ 250 مهندسا

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، عن وجود 250 وظيفة شاغرة بالهيئة للمهندسين للتعيين بدرجة مهندس ثالث في الميكانيكا والكهرباء والمدني من الذكور فقط نظراً لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي، مضيفة أنه هناك مجموعة من الوظائف في تخصصات إلكترونيات والاتصالات الكهربية والحاسبات والنظم من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقة البدنية والصحية، لافتة إلى وجود 1500 وظيفة فنية شاغرة في تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات، وهي «فني إشارات رابع وفني كهربائي رابع وفني ميكانيكي رابع وفني براد رابع وفني مناورة رابع وفني مزلقان رابع وفني صيانة سكة رابع وفني حركة وبلوك رابع وفني لحام سكة رابع ومشرف قطار رابع وصراف تذاكر رابع».

وتابعت الهئية القومية للسكة الحديد، بأن الوظائف حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة، موضحة أن التقديم يبدأ اعتباراً من 9 أغسطس الجاري حتى يوم 8 سبتمبر المقبل، مؤكدة أنه يمكن الدخول على هذا الرابط لمعرفة الكثير من التفاصيل المتعلقة بالوظائف الجديدة، لافتة إلى أنه سيتم النشر على بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من يوم 9/8/2021 وحتى 8/9/2021 من خلال هذا الرابط.