السكة الحديد تعلن عن حاجتها لـ«وظائف قيادية»

أعلنت هيئة السكة الحديد، فتح باب التقديم للإعلان رقم 3 لسنة 2021، بشأن تعيين وظائف قيادية خالية «مدير عام»، بقطاعات الهيئة المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم 4 أغسطس الجاري، وحتى 4 سبتمبر المقبل، بنحو:

1- مدير عام ورش العباسية والإشارات.

2- مدير عام الصيانة بمنطقة شرق الدلتا.

3- مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة القاهرة.

4- مدير عام تنفيذ تجديدات السكة «بنية أساسية».

5- مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة غرب الدلتا.

6- مدير عام صيانة البنية الأساسية بالمنطقة الجنوبية.

7- مدير عام تخطيط الصيانة للإشارات «بنية أساسية».

8- مدير عام التخطيط والمتابعة للعربات.

9- مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بمنطقة شرق الدلتا.

10- مدير عام المتابعة وتطوير الأعمال.

11- مدير عام الصيانة بمنطقة غرب الدلتا.

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وأكد الفريق المهندس، كامل الوزير، وزير النقل، في تصريح لـ«الوطن»، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة، بتكلفة 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى.