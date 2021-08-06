منها التتبع والمنع.. كيف وصف القانون «حرمة الغير» وما عقوبة انتهاكها؟

يحافظ القانون المصرى على حرمة الغير، عبر مواد قانون العقوبات الذي وضع وصفًا واضحًا لمعنى «حرمة الغير»، والتي منها: حق الغير في العمل، وتتبع شخص بعينه بطريقة مستمرة، ومنع الشخص من مزاولة عمله، حيث واجهت المادة 375 من قانون العقوبات جرائم انتهاك حرمة الغير، بعدد من العقوبات، وهو ما تستعرضه «الوطن» بنحو:

عقوبة انتهاك حرمة الغير

ونصت المادة المتعلقة بانتهاك حرمة الغير فى قانون العقوبات: «على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من حقوق الغير».

وصنف قانون العقوبات الاعتداء على حق من حقوق الغير بنحو:

- حق الغير فى العمل.

- حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص.

- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.

كم أنه جاء في أحكام المادة: أنّه يطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده، وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية:

تتبع الأشخاص يعرضك للحبس

أولاً- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

ثانياً- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أى شىء آخر مما يستعمله أو بأي طريقة أخرى.

ويعاقب بالعقوبة السالف ذكرها نفسها، كل من يحرض الغير بأي طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.