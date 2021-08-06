لبنانيون يصادرون راجمة صواريخ لحزب الله معدة لقصف إسرائيل (فيديو)

اعترض أهالي منطقة شويا في قضاء حاصبيا، ذات الغالبية الدرزية، شاحنة تحمل راجمة صواريخ كانت معدة للإطلاق على إسرائيل، وفقا لوسائل الإعلام المحلية في لبنان.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد من أهالي المنطقة بمصادرة الشاحنة وتوقيف سائقها، حيث تبين أنها تحمل راجمات صاروخية معدة للإطلاق، بحسب قناة «العربية».

وندد الأهالي الذي تجمعوا حول الشاحنة باستخدام حزب الله لمدينة حاصبيا، منصة لإطلاق صواريخه باتجاه إسرائيل.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه أعلن حزب الله إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه مزارع شبعا الحدودية بين البلدين، ردا على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان.

وردا على صواريخ حزب الله، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية الجمعة على جنوب لبنان.

وكان أعلن أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقها حزب الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان «أطلقت أكثر من 10 صواريخ من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية. معظم الصواريخ اعترضها نظام الدفاع الجوي».

وأضاف أن الصواريخ الأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة بالسكان. وصرح في وقت لاحق أنه يشن ضربات جوية في لبنان رداً على إطلاق الصواريخ.

والخميس، شنت القوات الإسرائيلية للمرة الأولى منذ سنوات غارات جوية على جنوب لبنان ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

من جانبه اعترف حزب الله اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.

في غضون ذلك، بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي مشاورات أمنية بشأن التصعيد على الحدود مع لبنان.

كما أعلن أنه تم تفعيل الإنذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان بعد اعتراض الصواريخ.