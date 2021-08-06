فحص 1.7 مليون سيدة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن فحص مليون و700 ألف سيدة وإحالة 320 ألف سيدة لمراكز الإحالة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية»، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح صحفي، اليوم، إننا بدأنا السنة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وحيث إن المبادرة تقدم خدماتها للسيدات بداية من سن الـ18 سنة، بلغ إجمالي السيدات المفحوصات اعتبارا من يوليو 2020 مليونا و700 ألف سيدة حتى الآن.

وأضاف «مكي» أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة، وأوضح أن هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم واجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي.

وأوضح انه تم تحويل أكثر من 320 ألف سيدة الى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة كما تم تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 75 ألف سيدة ما بين علاج جراحي ودوائي، لافتا إلى أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية على مستوى المحافظة.

من جهة أخرى، أجرى اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، جولة تفقدية، اليوم الجمعة، بمدينة أبورديس لمتابعة فعاليات أعمال القافلة الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي انطلقت بأودية «سهب والجوفة، يرافقه مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس».

وأثني السكرتير العام المساعد على أعمال القافلة، مؤكدًا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، وتقديم الدعم الكامل لتسهيل عمل القافلة، وأشار إلى أن القافلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بمحافظة جنوب سيناء، لتقديم الخدمات الطبية المجانية لمواطني مدن ووديان المحافظة، تحت رعاية اللواء خالد فودة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إن القافلة فحصت اليوم 203 مواطنين، بواقع 45 مواطنا لتوقيع الكشف بعيادة الباطنة، و53 مواطنا بعيادة الجراحة، و30 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة، و 23 طفلا بعيادة الأطفال، والكشف على 20 مواطنا بعيادة الأنف والأذن، و21 مواطنا بعيادة الجلدية، و11 مواطنا بعيادة الأسنان.