من 140 لـ225 درجة.. تنسيق المدارس التجارية والزراعية بمراكز المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن الحد الأدني لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني التجاري والزراعي بجميع مراكز المحافظة، للعام الدراسي 2021/2022، ويبدأ من 140 درجة حتي 225 درجة.

الحد الأدني للقبول بتنسيق مدارس التعليم التجاري بالمنيا

- المدرسة التجارية المشتركة، بنين وبنات، 170 درجة بمركز العدوة، 140درجة بمركز مطاي، 140 درجة بمركز ديرمواس.

- حميدة الجندي التجارية المشتركة بمركز مغاغة 140 درجة.

- المتقدمة التجارية المشتركة بمدينة المنيا 217 درجة.

- التجارية للبنات: 173 درجة بمركز مغاغة، 140 درجة بمركز بني مزار، 140 درجة بمركز سمالوط، 140درجة بمركز أبوقرقاص، 140 درجة بمركز ملوي.

- زهره التجارية للبنات 140 درجة.

- فصول زهرة الملحقة للبنات 170 درجة.

- ناصر التجارية للبنين بمركز ملوي 190 درجة.

- الفندقية المحولة للبنات بمركز المنيا 225 درحة.

- الفندقية المشتركة 5 سنوات بشرق النيل بمركز المنيا 225 درجة.

الحد الأدني للقبول بتنسيق المدارس التعليم الزراعي بالمنيا

- المدرسة الزراعية للبنين، مركز العدوة 140 درجة، مركز بني مزار 140درجة، مركز سمالوط 140 درجة، مركز المنيا 140درجة، مركز ابوقرقاص 140درجة، مركز ملوي 140 درجة.

يشار إلى أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2020 / 2021 من 230 درجة إلي 225 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

وقال محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في بيان صحفي، إنه جرى النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية، موضحا أن المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوي العام سوف تبدأ فى الفترة من 14 أغسطس الجاري حتى 31 أغسطس.