شريف دسوقي يكشف لـ«الوطن» موعد تركيب الطرف الصناعي لقدمه

كشف الفنان شريف دسوقي، عن موعد تركيب الطرف الصناعي لقدمه بعد جراحة بتر خضع لها قبل أسابيع عدة، واستلزمت دخوله عدد من المستشفيات لمتابعة حالته وتأهيله نفسياً لوضعه الصحي.

وقال دسوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيبدأ إجراءات تركيب الطرف الصناعي عقب انتهاء العروض الستة لمسرحيته الجديدة «ياما في الجراب يا حاوي» بمحافظة الإسكندرية، والمقرر انطلاق عروضها، منتصف الشهر الجاري.

البروفات التحضيرية لمسرحية ياما في الجراب يا حاوي

وأضاف: أواصل البروفات التحضيرية للمسرحية في القاهرة، وسعيد بمشاركتي في هذا العمل الضخم، وتضاعفت سعادتي بوجودي مع الفنان الكبير يحيي الفخراني الذي أعشقه بشدة وكذلك الحال بالنسبة لباقي أبطل العرض.

ويشارك في بطولة المسرحية كل من إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، ناصر سيف، رضا إدريس، حسن العدل، لبني ونس، علاء قوقه، من إخراج مجدي الهواري.

مشاركة شريف دسوقي في فيلم الإنس والنمس

وفي سياق مختلف، أبدي شريف دسوقي سعادة بالغة إزاء احتفاء الجمهور بحضوره في العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس» الذي انطلق عرضه، الأربعاء الماضي، داخل دور العرض السينمائي في مصر، مؤكداً أنه لم يتردد في الحضور على كرسي متحرك لمكان العرض الذي أقيم داخل أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس.

وشدد دسوقي على شعوره بالفخر إزاء تعاونه الأول مع المخرج شريف عرفة، نظراً لتمكنه من الخروج بأفضل أداء تمثيلي من أبطال أعماله، لافتاً إلي أنه يشعر بالإحساس نفسه مع محمد هنيدي الذي اعتبره أستاذ الكوميديا في مصر والوطن العربي.

ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صابرين، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.