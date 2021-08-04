شريف دسوقي على كرسي متحرك في عرض «الإنس والنمس».. ومنة شلبي تقبل رأسه

حضر الفنان شريف دسوقي العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي، المقام حاليا داخل أحد المولات التجارية في القاهرة الجديدة، وتواجد «دسوقي» بصحبة مدير أعماله، وهو يجلس على كرسي متحرك، إذ كان يتحرك بمرونة شديدة على السجادة الحمراء «ريد كاربت»، وسط حالة نفسية جيدة.

شريف دسوقي يمازح المصورين خلال العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس»

وحرص الفنان شريف دسوقي على التسجيل مع كاميرات الفضائيات، وسط ترحيب شديد منه، رغم الحالة الصحية التي يمر بها.

وحرصت الفنانة منة شلبي بطلة فيلم «الإنس والنمس»، على تقبيل رأس الفنان شريف دسوقي، خلال تسجيله مع مراسلي الفضائيات، كنوع من الدعم والتشجيع له، عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وبتر إحدى ساقيه إثر أزمة صحية مّر بها.

قصة فيلم «الإنس والنمس»: كوميديا ورعب وخيال

وبدأت دور العرض السينمائي اليوم، في عرض فيلم «الإنس والنمس» الذي يجمع لأول مرة بين النجمين محمد هنيدي ومنة شلبي، بجانب عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سليمان عيد، محمود حافظ، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير.

تدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق، حيث يجسد محمد هنيدي، شخصية «تحسين» المسؤول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، ويعيش مع والدته «عارفة عبدالرسول»، وشقيقته «دنيا ماهر»، وزوجها «محمود حافظ»، ويلتقي «تحسين» بفتاة جميلة تدعى «نيرمين» تقوم بدورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين، ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء نيرمين وأسرتها للعالم السفلي، ويتورط «تحسين» في مشاكل كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.