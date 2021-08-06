طبيب مناعة: فيروسان يصيبان الأطفال بطفح جلدي.. اعرفهما

قال الدكتور هاني إسحق شحاتة، اختصاصي الروماتيزم والمناعة بالمنيا، ومفتش صحة المنيا الأسبق، أمين عام لجنة الصحة بالحزب الناصري، إن تقبيل الأطفال ينقل إليهم فيروس «هيربس»، وهو عبارة عن نوعين أحدهما يصيب الوجه والفم والعين والثاني يصيب الأعضاء التناسلية بطفح جلدي وبثور قد تتطور إلى قرح، وإذا ما أصاب ضعاف المناعة قد يسبب التهاب المخ والسحايا ويصيبهم بألزهايمر، وإذا ما أصاب الرضع فقد يودي بحياتهم، مؤكدًا أن خطر الإصابة مرتبط باللعاب.

وأضاف «شحاتة»، لـ«الوطن»، أن ثمة فيروسًا أكثر خطورة ارتبط تأثيره حاليًا بفيروس كورونا المستجد وهو فيروس «كوكساكي»، الذي يصيب الوجه وباطن اليد والقدم بطفح جلدي، ولكنه أكثر ضراوة إذ إنه قد يصيب نسيج المخ، وينتقل عن طريق الرذاذ كذا البراز مع محاذير من نقله بسبب لعب الأطفال وتغيير الحفاضات.

وأكد طبيب المناعة أن كلا الفيروسين يسببان سخونة والتهابًا بالحلق، محذرًا من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، وأن العلاج لا بد أن يكون بمضادات الفيروسات تحت إشراف طبي.

يشار إلى أن فرع هيئة التأمين الصحي بالمنيا، أعلن قبل أسبوعين عودة العمل بقوائم الانتظار وإجراء بعض العمليات الجراحية الحرجة، والطوارئ، وذلك لتراجع الإصابات بفيروس كورونا، وتوقف حالات الوفاة، وارتفاع نسب الشفاء بنسبة كبيرة.

وأعلنت مصادر طبية بالفرع عدم وجود حالات وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، منذ نحو شهر، وشفاء جميع المصابين المحتجزين، باستثناء 3 حالات فقط ما زالت تتلقى العلاج والرعاية الطبية.