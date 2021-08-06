صحة المنيا: الكشف على 9739 مواطنًا في 6 قوافل طبية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، في بيان لها، اليوم، الجمعة، توقيع الكشف الطبي، على 9 آلاف و739 مواطنًا خلال 6 قوافل طبية، نفذتها المديرية، في يوليو الماضي، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية، والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة، نفذت تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، 6 قوافل طبية بقرى المحافظة، شملت قري «بنى سعيد بمركز المنيا، والاعتزاز بمركز سمالوط، والهمة بمركز مطاي، والوفاء بمركز سمالوط، وشارونة بمركز مغاغة، والسلام بمركز بنى مزار»، وذلك على مدار شهر يوليو الماضي، مشيراً الى أن القوافل أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 9 آلاف و739 حالة، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أنه تم إجراء 783 تحاليل مختلفة، وموجات صوتية لـ179 حالة، ورسم قلب لـ82 حالة، وأشعة سينية لـ48 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ696 مترددًا، وتحويل للمستشفى 170 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ710 مترددين، وصرف العلاج بالمجان.