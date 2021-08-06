القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الهجري الجديد 1443 جاء فيها: «السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع حلول العام الهجري الجديد يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأطيب التمنيات داعياً المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على وطننا الحبيب في ظل قيادتكم الحكيمة».

وأضاف «وبهذه المناسبة الطيبة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون التزامهم ووفاءهم للأمانة التي يحملونها، مقتدين في ذلك بالنبي الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه، مستمرين في البذل والعطاء بإخلاص تام لتظل قواتنا المسلحة درعاً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم».

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بنفس المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.