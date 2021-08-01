سمير فرج: القوات المسلحة مستمرة في البناء والتنمية ومكافحة الإرهاب

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن القوات المسلحة مستمرة في البناء والتنمية وتأمين حدود مصر واتجاهاتها الاستراتيجية الأربعة ومكافحة الإرهاب.

وأضاف «فرج» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدم برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كان يحضر تفتيش حرب لأحد تشكيلات وحدات الجيش في المنطقة الجنوبية العسكرية، وطالبهم بالاستمرار والقضاء على العناصر الإرهابية.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن إعلان القوات المسلحة اليوم، الأحد مقتل 89 تكفيريا بشمال سيناء في بيان رسمي، يعبر عن أن الجيش مصر على مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية في حالة سكون، لأنها تعرضت لضربات قوية، وبالتالي بدأت في إعادة تكوين نفسها وتجنيد عناصرها وتكوين شبكاتها العنكبوتية والعناصر والذخيرة التي فقدتها.

وواصل: «نتوقع في أي لحظة هنلاقي عملية أو عمليتين صغيرين لإثبات إنهم موجودين لمموليهم»، لافتًا إلى أن أفراد القوات المسلحة عثروا على 34 جهازًا لاسلكيًا وطائرة درون لأول مرة وأجهزة تصوير ليلي، وهو ما يعني أن الإرهابيين يحاولون الحصول على أحدث ترسانة عسكرية.

وأوضح، أن القوات الجوية دمرت 52 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و13 فتحة أنفاق، لافتًا إلى أن الإرهاب يتطور مع التطور التكنولوجي في العالم: «في البداية كانت الجماعات الإرهابية تستخدم الأقمار المصرية، ثم أصبحت تستخدم أقمار الثريا، كما حصلت على صواريخ الكورنيت في الفترة الماضية».