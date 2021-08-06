صديقة «نجلاء» قتلتها طمعا في «جمعية».. احذر من صديقك ألف مرة

كشفت جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، بإشراف اللواء أحمد فرحات، مدير الأمن، ورجال المباحث بقسم شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم أحمد المسيري، رئيس المباحث، لغز مقتل فتاة عشرينية داخل عيادة طبيب عيون بمول شهير في كفر الدوار، وتبين أن صديقتها واثنين آخرين أقدموا على قتلها، بعد محاولة سرقتها، وتركوها وسط بركة من الدماء.

احذر من صديقك ألف مرة

«احذر من عدوك مرة.. ومن صديقك ألف مرة»، هذه الحكمة تنطبق على حادث مقتل فتاة مول كفر الدوار بمحافظة البحيرة، التي أقدمت إحدى صديقاتها على سرقتها بمساعدة شخصين، إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل بشعة داخل عيادة طبيب عيون بمول شهير في كفر الدوار، وهو ما كشفته تحريات المباحث حول الواقعة، وتمكن ضباط الشرطة من القبض على المتهمين.

تفاصيل مقتل فتاة مول كفر الدوار

تعود أحداث الواقعة حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة فتاة عشرينية داخل عيادة طبيب عيون بمول بكفر الدوار، وكانت تحركات الجهات الأمنية إلى موقع الحادث أسرع من تداول الخبر، وفرض ضباط الشرطة كردون أمني حول موقع الحادث، في الوقت الذي باشر فيه ضباط البحث الجنائي عملهم، للوصول إلى أي دليل يقودهم لتحديد هوية قاتل فتاة مول كفر الدوار.

نعي فتاة مول كفر الدوار.. قتلوا البراءة

أجرت «الوطن» حوارًا مع هيثم السيد عبد العزيز، و«مي أشرف الشيخ»، من أصدقاء «نجلاء»، المقربين، وأكدا أن الضحية لم تكن مجرد صديقة بل كانت أختًا وابنة، تخطف طلتها الأفئدة قبل الأنظار، واشتهرت بالعمل العام من خلال جمعية صوت كفر الدوار وجروب جيرلز كفر الدوار، وهو جروب خيري يهدف إلى مساعدة الفقراء والأرامل والأيتام، وأكدوا أن المجرمين قتلوا البراءة المجسمة في صورة إنسان.

ضبط المتهمين في أقل من 48 ساعة

وتمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد عرفات، من كشف لغز مقتل فتاة مول كفر الدوار، وتبين أن 3 أشخاص بينهم صديقتها ارتكبوا الجريمة، ووثق مقطع فيديو جرى تسجيله من قبل كاميرات مراقبة بالمول لحظات الجريمة ومحاولة هروبهم.

أموال «جمعية».. كلمة السر في الجريمة

وأفادت تحريات قطاع الأمن العام، أن إحدى صديقات الضحية علمت أن «نجلاء»، تسلمت أموال «جمعية» وطمعت الأولى في الحصول على المبلغ، واستعانت بشخصين لسرقتها، وبعد مقاومة الضحية أجهزوا عليها وقتلوها خنقًا وطعنًا، وتركوها وسط بركة من الدماء.