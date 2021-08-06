تفاصيل القبض على مرتكبي جريمة قتل «نجلاء» فتاة مول كفر الدوار

تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد عرفات، من حل لغز العثور على فتاة في العقد الثاني من عمرها، مقتولة داخل عيادة طبيب عيون بمول شهير في كفر الدوار تعمل سكرتيرة بالعيادة، وتبين أن 3 أشخاص ارتكبوا الجريمة، بعدما كشفهم مقطع فيديو جرى تسجيله من قبل كاميرات مراقبة بالمول، وفي أقل من 48 ساعة، تم القبض عليهم والتحقيق معهم في ارتكاب الواقعة.

ساعات الحزن والغضب بكفر الدوار

عاش أهالي مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ساعات من الحزن على فراق «نجلاء نعمة الله»، الفتاة العشرينية التي فاضت روحها إلى خالقها على 3 مجرمين أقدموا على قتلها، ووسط مظاهرة حب للقتيلة استنكر الأهالي الجريمة البشعة، مؤكدين أن الضحية لم يكن لها أي عداء مع أشخاص، وكانت ملاك تمشي على الأرض، وأعرب سكان المدينة عن غضبهم بسبب الطريقة التي تم قتل «نجلاء»، بها، مؤكدين أنها لا تستحق ذلك واحتسبوها عند الله من الشهداء.

فحص 12 شخصا من المشتبه بهم

لم تتدخر وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم أحمد المسيري، جهدًا في القبض على المتهمين، وكثفوا التحقيقات والبحث والتحري للوصول إلى الجناة، وأفادت مصادر بالأمن العام أن الفحص شمل قرابة 12 شخصا من المشتبه بهم، وجرى استجوابهم والحصل على معلومات أفادت في حل لغز القضية.

القبض على المتهمين في أقل من 48 ساعة

أسفرت جهود مديرية أمن البحيرة، في القبض على مرتكبي الحادث، قبل مرور 48 ساعة على الجريمة، وهو ما يوضح مدى الجهد الذي يبذله رجال الشرطة في الكشف عن هوية مرتكبي الجرائم، وقالت مصادر بقسم شرطة كفر الدوار، أن ضباط المباحث لم يغادروا مكاتبهم أو مسرح الجريمة طوال هذه المدة، وظلت التحقيقات والتحريات مستمرة، حتى كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين قتلوا الضحية خنقا وطعنا، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين.

مقطع فيديو يوثق الجريمة

ذكرت مصادر أمنية، أن التحريات توصلت إلى مقطع فيديو مدته 130 ثانية، وهو ما قاد المباحث لضبط المتهمين، وذكرت التحريات أنه تم فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التي تعمل بها الضحية، وخلال البحث توصل ضباط المباحث إلى مقطع فيديو وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين.