«شهد» فنانة صغيرة تودع «أبو المدن» ببورتريه

بمهارة وإبداع نعت أصغر رسامة مصرية، الطفلة «شهد المهدي»، من دمياط، المهندس حسب الله الكفراوي ببورتريه رائع استطاعت الطفلة رسمه في وقت قصير، ضمن أعمالها الفنية التي بدأتها منذ سنوات.

وهبها الخالق عز وجل موهبة فنية فريدة في الرسم، فلم يكن «الكفراوي»، هو الوحيد الذي قامت الصغيرة برسمه، بل قامت برسم الفنان الكبير يوسف شعبان والفنان الكوميدي سمير غانم.

«ياسمين أبو العطا»، حاصلة على ليسانس آداب وتربية قسم لغة إنجليزية، تحدثت لـ«الوطن» عن موهبة ابنتها «شهد»، قائلةً إنها حزنت كثيراً لوفاة أبو المدن وقررت أن تودعه على طريقتها برسم بورتريه له، تخليداً لذكراه، واستطاعت أن تنجز الرسمة خلال ساعتين فقط، مستخدمة الرصاص.

وروت الأم قصة صغيرتها قائلةً إنها بدأت الرسم بشكل لافت للنظر في الصف الرابع الابتدائي، بمدرسة «الفاروق عمر بن الخطاب»، وظهرت موهبتها الحقيقية خلال العام الأخير، تزامناً مع جائحة كورونا، وقضاء الأولاد أكثر وقتهم في المنزل.

وأضافت أن «شهد» تستخدم أدوات عدة في الرسم، منها الأكريليك والخشب والألوان الفلوماستر، إضافة للأقلام الرصاص، وباتت تعلّم نفسها بنفسها عبر «يوتيوب»، حتى أتقنت الرسم.

واحترفت «شهد» رسم البورتريه، لترسم عدداً من المشاهير، مثل نجيب محفوظ، وإسماعيل ياسين، والعالم أينشتاين، والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وفؤاد المهندس، وكذلك رسومات الكارتون، والرسم على الورق والقماش، وتحلم الفنانة الصغيرة بأن تصبح فنانة تشكيلية، مشيرةً إلى دعم والديها اللامحدود لها، وعدم تأثرها بأي تعليق سلبي، مشيرةً إلى أن كافة التعليقات تهتم بها لتحسّن من نفسها للأفضل.

وحصلت «شهد» على المركز الأول في مهرجان الطفل المبدع 2020 بالقاهرة، ومركز أول في مسابقة «ملتقى كتابنا العرب»، وهي إحدى المسابقات الدولية، وحصلت أيضاً على المركز الأول في «مبادرة إحياء فن لوحات المستشرقين»، برئاسة الدكتور حاتم نعماني.