بحضور محلب وشخصيات عامة.. تشييع جثمان حسب الله الكفراوي من مسجد المشير

رصدت كاميرا جريدة «الوطن» لقطات من صلاة جنازة المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، الذي وافته المنية، أمس الخميس، وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة وأبرزها المهندس إبراهيم محلب.

وأعلن عبدالعزيز الكفراوي، نجل وزير الإسكان الأسبق، الذي رحل عن عالمنا أمس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل؛ حيث ستكون من مسجد المشير في التجمع الخامس، اليوم عقب صلاة الجمعة.

كانت مصادر قد أكدت أن وفاة «الكفراوي» تمت بشكل طبيعي أثناء تواجده مع أسرته في الساحل الشمالي.