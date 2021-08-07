ما هو حكم إجهاض الجنين المشوه في الإسلام؟ دار الإفتاء ترد

يعتبر سؤال ما هو حكم إجهاض الجنين المشوه في الإسلام، من الأسئلة الشائعة التي وردت إلى دار الإفتاء المصرية، والتي يتم البحث عنها عبر محركات البحث كثيرًا، وتستعرض «الوطن»، الإجابة على سؤال ما هو حكم إجهاض الجنين المشوه في الإسلام، من خلال رد دار الإفتاء، عبر الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

هل يجوز إجهاض الجنين قبل نفخ الروح

وحول حكم إجهاض الجنين المشوه في الإسلام، قال أحمد ممدوح: «إن اراء العلماء بأنه لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا خشينا موت الأم، وهناك علماء قالوا إنه لا يجوز إجهاض الجنين بتاتًا، بينما حدد آخرون بأنه يجوز إسقاط الجنين ولكن يكون هذا قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح لا يجوز بتاتًا».

وضمن التساؤلات الشائكة المتعلقة بإجهاض الجنين والتي يبحث عنها الكثير من مستخدمي الإنترنت «هل يجوز إجهاض الجنين قبل نفخ الروح»، فقد ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أنّ الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه 4 أشهر قمرية فيحرم إسقاطه.

وأوضحت اللجنة أنّه إذا ثبت بالتقرير الطبي المعتمد من جهة حكومية أنّ الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا؟ وأن إجهاضه من باب الضرورة التي لا تندفع إلا بنزوله، فيجوز إنزاله؛ أخذا بقوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)» البقرة.

حكم الإجهاض في الشهر الأول دار الإفتاء

وحول حكم الإجهاض في الشهر الأول، فقد أكملت لجنة الفتوى: «إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي فهو حرام أيضا، موضحة أنه اعتداء بغير حق، وأن هذا المرض إن أمكن علاجه أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها أثناء الحياة؛ فلا يجوز إنزاله».

واستطردت أنه إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعًا للضرر، مستشهدة بقوله تعالى: « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (173)» البقرة.

حكم الإجهاض في القرآن

وحول حكم الإجهاض في القرآن، فقد أشار الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنّ المرأة الحامل لا يجوز لها أن تجهض إلا إذا كان هناك خطر على صحتها، وإذا فعلت هذا تكون آثمة شرعًا وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر وتتصدق.

وأضاف «الورداني»، في إجابة له على فتوى بشأن الاجهاض عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لا بد أن يكون الإجهاض للضرورة وبتقرير طبي، ولابد أن يكون هذا الإجهاض قبل اكتمال الـ4 أشهر أى قبل نفخ الروح فى الجنين، أما إذا أكمل الـ4 أشهر فلا يجوز لها ذلك، موضحًا: «لو كان الإجهاض بعذر شرعي فلا إثم على الأم ولا كفارة عليها، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال».