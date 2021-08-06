المحافظ يوجه بخصم 3 أيام من راتب مسؤول إشغالات إهناسيا ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بخصم 3 أيام من راتب مسؤول الإشغالات بالوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء، لتراخيه وعدم قيامه بواجبه الوظيفي في رفع إشغالات مقهى بالطريق العام بالقرية، بالمخالفة للقانون، حيث يعوق حركة السيارات والمشاة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأمر المحافظ بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات بالطريق العام وتوسعة الطريق، وتسهيل حركة المرور، مشددا على أنه لن يسمح بتكرار مثل تلك المخالفات، موجها بالتلاحم مع المواطنين والمتابعة الميدانية المستمرة في أيام العمل الرسمية والعطلات، وتشكيل فرق متابعة يومية.

جاء ذلك خلال عودة المحافظ من زيارة مركز ومدينة إهناسيا، التي أدى فيها صلاة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بالمدينة، وعقب ذلك أجرى لقاءً بالمواطنين وتابع بعض شكاواهم ومطالبهم.

يشار إلى أن محافظ بني سويف قرر قبل يومين، نقل المحاسب محمود شاهين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة، للعمل بديوان عام المحافظة، وتكليف أقدم نائب لرئيس المدينة بتسيير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، وذلك عقب التنسيق مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، لدعم منظومة العمل التنفيذي بالمركز من خلال تحسين الأداء وتلافي السلبيات، خاصة مع كثرة الشكاوى من تدني مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن بدائرة المركز والمدينة، وذلك ما أكدته لجان المتابعة والتفتيش والرصد الميداني، بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات والمرافق العامة، وتقييم أداء التنفيذيين في مختلف القطاعات الخدمية.