بسبب تدني مستوى الخدمات.. محافظ بني سويف يعفي رئيس مدينة من منصبه

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نقل المحاسب محمود شاهين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة، للعمل بديوان عام المحافظة، وتكليف أقدم نائب لرئيس المدينة بتسيير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، وذلك عقب التنسيق مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذا القرار يأتي لصالح ولدعم منظومة العمل التنفيذي بالمركز من خلال تحسين الأداء وتلافي السلبيات، خاصة مع كثرة الشكاوى من تدني مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن بدائرة المركز والمدينة، وذلك ما أكدته لجان المتابعة والتفتيش والرصد الميداني بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات والمرافق العامة وتقييم أداء التنفيذيين في مختلف القطاعات الخدمية.

وكان محافظ بني سويف، أحال قبل أيام، رئيسي المنطقتين الأولى والرابعة للتحقيق، لتدني حالة النظافة والتراخي في رفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين، والتي لاحظها المحافظ خلال إحدى جولاته المفاجئة والتي شملت شوارع وميادين المدينة العاصمة.

وتابع المحافظ خلال الجولة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري ومدى تحقيق السيولة المرورية، والتي بدأها من أمام المستشفى التخصصي ومرورا بمنطقة الكورنيش وشارع عبد السلام عارف، وشارع صلاح سالم، وميدان المديرية "الشهداء" والطريق الدائري وغيرها.

كما أوقف غنيم رئيس قرية بمركز الواسطي شمال بني سويف عن العمل وتحويله للشؤون القانونية لقيامه بالبناء على الزراعات.

كما أحال المحافظ رئيس منطقة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف للتحقيق، بسبب التراخي في اتخاذ ما يلزم حيال تجمع ناتج حفر لم يتم رفعه بعد انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالخط المار أمام محطة وقود التعاون بنهاية شارع صلاح في اتجاه قرية بني هارون.