«رحلة الـ10 ساعات».. «الوطن» تنشر خطة نقل مركب خوفو للمتحف الكبير اليوم

بدأت اليوم عملية نقل مركب الملك خوفو الأولى من منطقة الهرم الأثرية للمتحف المصري الكبير في موكب يستغرق نحو 10 ساعات من خلال عربة النقل البلجيكية الصنع، التي يتم التحكم بها آليا سلكيا أو لا سلكيا عن بعد، بواسطة فريق عمل متكامل.

«الوطن» تنفرد بنشر خط سير الموكب والمناورة التي تمت لتلافي العقبات في طريق خط سير الموكب.

إعداد المركب بفك مقصورة القائد والمجاديف وتثبيتها وتغليفها

- سبق عمليات النقل إعداد المركب بفك مقصورة القائد والمجاديف وتثبيتها وتغليفها ونقلها للمتحف الكبير.

- قبل النقل جرى إعداد المنطقة برفع الأحجار التي كانت موجودة فوق الحفرة التي اكتشفت بها المركب وتشوينها بأحد المخازن لحين عودتها بعد نقل المركب، حتى لا تشكل معوقا لعملية النقل مع تغيير بعض أماكن إضاءات الصوت والضوء.

- أحيطت مركب خوفو بدعامات حديدية تمنع اهتزازها، ومن ثم صنع فريق الترميم بالمتحف المصري الكبير بعمل قفص خشبي لتثبيتها.

- بدأ العمل مساء الخميس بدخول العربة الآلية داخل المتحف القديم لإحاطة المركب بالصندوق الحديدي المعد لنقله وتحريرها بشكل نهائي من المتحف القديم ورفعها عبر القنطرة والزلاجات المثبتة أسفل المركب إلى العربة الآلية.

بناء ست قناطر حديدية لتتحرك عليها العربة

- تم بناء ست قناطر حديدية لتتحرك عليها العربة، حيث ترفع العربة كل واحدة من تلك الكباري، ونقلها أمامها لتسير عليها عبر الجزء غير الممهد والأجزاء التي بها فروق ارتفاعات لضمان ثبات عملية النقل ومنع أي اهتزاز بالمركب.

- مع تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، وبعد مواعيد العمل الرسمية يبدأ الموكب في التحرك من الضلع الجنوبي لهرم خوفو، ومن ثم الضلع الشرقي عبر جسور ترابية جرى بناؤها خصيصا لنقل المركب بمنطقة الهرم الأثرية ومن ثم إلى الطريق الأسفلتي داخل منطقة الهرم الأثرية وصولا لبوابة طريق الفيوم.

- عند الوصول لبوابة طريق الفيوم، ينحرف المركب للخروج عبر مخرج تم فتحة بسور منطقة الهرم ليتناسب مع أبعاد المركب وعربة النقل.

مناورة لتفادي المرور من أسفل كباري المشاة الثلاثة

- بعد خروج المركب لطريق الفيوم تجري مناورة لتفادي المرور من أسفل كباري المشاة الثلاثة التي يبلغ ارتفاعها نحو 7 أمتار، فيما يتجاوز ارتفاع المركب بالعربة العشرة أمتار.

- بنى مهندسو الهيئة الهندسية كباري موازية للطريق لعبور المركب، ستعبر مع الطريق حتى المنطقة المواجهة لنادي الرماية، ونظرا لوجود فارق كبير بين منسوب الطريق الأصلي والموازي له سيتم تحويل السير لعكس الاتجاه، مرورا بجوار كوبري المشاة الثالث، ومنه لطريق نادي الرماية وصولًا للمتحف.

- مع وصول المركب للمتحف يتم رفع الحاوية عبر ونش يجري إنزاله، من سقف المتحف الجديد المبني خصيصًا لها كملحق بالمتحف المصري الكبير، الذي سيستكمل بناؤه بعد إدخال الحاوية له ليتم العمل به في غضون شهر.