ملاك وشيطان.. تفاصيل مقتل «فتاة الخير» بكفر الدوار على يد صديقتها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل «نجلاء نعمة الله بدوي»، 25 سنة، الشهيرة إعلاميًا بـ«ملاك كفر الدوار»، حيث كانت حريصة على فعل الخير ومساعدة المحتاجين، قبل أن تلقى مصرعها داخل عيادة طبيب عيون بمول شهير بشارع بورسعيد بمدينة كفر الدوار، على يد صديقتها و2 آخرين، دبروا لقتلها، وذلك بغرض السرقة وأخذ مكانها في العمل.

دوافع جريمة شغلت الرأي العام بالبحيرة

وكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، كثفوا جهودهم لكشف لغز مقتل فتاة مول كفر الدوار، وتبين أن وراء الحادث صديقتها وتدعى «نورهان» وشهرتها «نور» واثنين آخرين، أحدهما من أقارب المتهمة ويدعى «محمد» وصديقه «أحمد» وجميعهم مقيمون بمركز كفر الدوار، ونفذوا جريمتهم بدافع السرقة والانتقام من الضحية لرغبة صديقتها في العمل بدلاً منها في العيادة.

تفاصيل القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين بمعرفة ضباط المباحث بقسم شرطة كفر الدوار، واعترفت المتهمة الأولى في التحقيقات، أمام المقدم أحمد المسيري، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، بأنها ارتكبت الجريمة بدافع السرقة والانتقام، مؤكدة أنها كانت تعمل بصفة مؤقتة في العيادة «مسرح الجريمة» أثناء أداء المجني عليها الامتحانات بالكلية، وطمعت في العمل بصفة مستمرة على حساب الضحية «نجلاء»، فخططت لسرقتها والتخلص منها.

خطط شيطانية للتخلص من ملاك كفر الدوار

وأضافت المتهمة في اعترافاتها، بأنها في سبيل الحصول على العمل، استعانت باثنين من أقاربها من قرية البسلقون، بدائرة مركز كفر الدوار، وخططت لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لكل منهما، وهو ما نفذوه سويا أثناء تواجد المجني عليها داخل العيادة.

صرخات الضحية: حوشي عني حرام عليكي

وتابعت المتهمة بأنها بعدما خططت للجريمة ودبرت لها، جلست مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة بربع ساعة، حيث أحضرت الضحية للمتهمة كوبا من العصير، وجلستا يتبادلان الحديث، وفي هذه الأثناء أرسلت المتهمة لشريكيها في الجريمة، رسالة بأن العيادة خالية، فتوجها إليها، وقامت صديقة المجني عليها بمغافلتها بحجة أنها ستتحدث معها في موضوع خاص، بينما قام المتهمان اللذان ادعيا أنهما مريضان، بمحاولة سرقة مبلغ مالي منها، فاكتشفت المجني عليها ذلك، وحاولت الصراخ، إلا أنهم قاموا بتكميم فمها، بينما كانت الفتاة تستغيث بصديقتها قائلة لها: «حرام عليكي.. حوشى عني».

إشارة بإصبعها أنهت حياة صديقتها

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أشارت إلى أحد الجناة بإنهاء حياتها، فقام بخنق المجني عليها، بعد أن قاموا بضربها بقوة على رأسها، حتى فاضت روحها إلى بارئها، وتركوها وسط بركة من الدماء، ولاذوا بالفرار.

فتاة الخير وملاك كفر الدوار

كانت مي أشرف، صديقة «نجلاء نعمة الله» في العمل الخيري، قالت لـ«الوطن»: «خسرنا وردة كفر الدوار، كانت تسعي على أكل عيشها، وفي نفس الوقت لم تتأخر أبدًا عن عمل الخير، ولم تكل ولم تمل، فقد خسرنا زينة بنات كفر الدوار، نحتسبها شهيدة عند ربنا، وماتت في مكان عملها، وكانت جابرة الخواطر وأخر عمل قمنا به هو توزيع لحوم الأضاحي على الأرامل والمحتاجين».