بعد إجراء عملية دقيقة بالأمعاء.. تعرف على الحالة الصحية لـ محمد الريفي

استقرت الحالة الصحية للفنان محمد الريفي بعد قيامه خلال الساعات الماضية بإجراء عملية جراحية دقيقة في الأمعاء بسبب مشكلات صحية تعرض لها في الآونة الأخيرة.

محمد الريفي يطلب من زوجته الرد على متابعيه لطمأنتهم على صحته

علمت «الوطن» من مصادر داخل أسرة الريفي، بأنه خرج من العناية المركزة وأصبح في غرفة عادية بأحد المستشفيات الكبرى بالدار البيضاء رفقة والدته وزوجته سكينة.

وأشارت المصادر إلى أن الريفي طلب من زوجته طمأنة جمهوره ومحبيه من خلال الرد على كلماتهم واستفساراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كان المنتج رائد ترك تعاقد مع الفنان محمد الريفي، الفائز بالنسخة الأولى من برنامج «إكس فاكتور»، عقب إعلان سلبية نتائجه الخاصة بتحاليل كورونا للمرة الثانية، بعد عودته إلى وطنه بعد أن ظل في مصر، لمدة تزيد على 6 أشهر رفقة زوجته، بسبب الإجراءات الاحترازية، التي فُرضت للتصدي لجائحة كورونا.

محمد الريفي مطرب مغربي ونجم برنامج ذا إكس فاكتور

وقال المنتج رائد ترك، في بيان رسمي، منذ عدة أشهر، إن شركته الإنتاجية لها طابع خاص ومميز، في اختيار أعمالها مثل فيلم «رحلة العائلة المقدسة»، الذي يشارك فيه عدد من نجوم السينما العالمية، الذين تم التعاقد معهم، وأيضا فيلم آخر «يهود الإسكندرية»، الذي سيتم تصويره في اليونان، وعدد آخر من الأفلام والأغنيات.

محمد الريفي مطرب مغربي، فائز بلقب «ذا إكس فاكتور آرابيا» الموسم الأول من النسخة العربية، وفاز باللقب على حساب كل من إبراهيم عبدالعظيم من ليبيا وأدهم النابلسي من الأردن.