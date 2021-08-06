عاصي الحلاني يشعل أجواء موناكو بأجمل أغنياته.. «فيديو»

أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني، حفلا غنائيا كبيرا في مونت كارلو بمدينة موناكو الفرنسية، وسط حضور أكثر من 5 آلاف شخص من الجالية العربية.

عاصي الحلاني يشدو أمام 5 آلاف متفرج

قدم عاصي أجمل الأغاني القديمة، منها «بحبك وبغار، ومالي صبر، وواني مارق مريت»، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد «كل الفصول»، وذلك في أرقى أماكن السهر ضمن «ليالي الشرق» في salle des etoiles.

وشارك الجمهور، عبر حسابه في «تويتر»، وعلق قائلا: «موناكو وليلة من أحلى الليالي مع الحضور الرائع ألف شكر على محبتكم».

عاصي الحلاني يطرح ألبوم كل الفصول مع روتانا

كان عاصي قد طرح مؤخرا ألبوم كل الفصول مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحول سبب اختيار عاصي الحلاني لأغنية «كل الفصول» عنوانا للألبوم، قال «فارس الغناء» في بيان له: «أولا، لأني أحببت الأغنية كاملة لما بها من معانٍ رائعة.. فقمت بتلحينها».

والأغنية من الأغاني الطربية وتم تنفيذها في تركيا وتحمل الطابع البدوي، و«الاسم به معاني.. وحسيت أن كل الفصول رغم أنها مخاطبة من رجل لحبيبته، لكني أيضا اعتبرتها أن كل اللي بيحبوا عاصي ممكن يسمعوا الألبوم بكل الفصول، وهذا كان الهدف من التسمية»، والقصيدة يقول مطلعها: «كل الفصول اللي بالسنة بالنسبة لي أنت أنا».

وحول تفاصيل الألبوم، يقول عاصي الحلاني: «أول أغنية سجلتها فيه كانت «منين أجيب العذر»، وآخر أغنية سجلتها كانت باللهجة المصرية، بعنوان «قمر آه يا عيني عليها»، أما الأغنية التي استغرق تسجيلها مني وقتا، هي «كل الفصول»، لأني بعد أن انتهيت من تلحينها تراجعت، وأعدت تسجيلها مرة ثانية، حيث جاءني أفكارا جديدة للحن، وبالتالي أعدت تنفيذ الموسيقى وتركيب صوتي من جديد عليها.