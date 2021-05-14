التفاصيل الكاملة لألبوم عاصي الحلاني الجديد «كل الفصول».. 11 أغنية

طرحت شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات ألبوم عاصي الحلاني الجديد، بـ«كل الفصول»، ويبلغ عددأغنيات الألبوم 11 أغنية، اختارها الحلاني بعناية، ليعوض من خلالها محبيه عن غيابه في إصدار البوم العام الماضي.

وتنشر «الوطن» التفاصيل الكاملة لألبوم الفنان اللبناني عاصي الحلاني الذي طرحته شركة روتانا في الأسواق، ويتضمن 11 أغنية، وهي:

أغنيات ألبوم عمرو دياب

«حبيبي»، من كلمات نزار فرانسيس وألحان عادل العراقي.

«خلص بيكفي»، من كلمات عبير أبو إسماعيل، وإلحان حسان عيسى.

«دزلي صوتك»، من كلمات صباح مكي، وألحان زياد يوسف.

«غدرك مستحيل»، من كلمات غانم جاد شعلان، وألحان عاصي الحلاني.

«قمر يا عيني عليها»، من كلمات غانم جاد شعلان، وألحان عاصي الحلاني.

«كل الفصول»، من كلمات مضر شغالة، وألحان عاصي الحلاني.

«كيف أنساك»، من كلمات يوسف عطية، وألحان عاصي الحلاني.

«مجرد حلم»، من كلمات محمد القاسمي، وألحان عمرو الشاذلي.

«مغروم أي مغروم»، من كلمات عبير أبو إسماعيل، وإلحان ماهر علي.

«منين أجيب العذر»، من كلمات نزار فرانسيس، وألحان عاصي الحلاني.

«بعدو قلبي»، من كلمات وألحان عادل العراقي.

وحول سبب اختيار عاصي الحلاني لأغنية «كل الفصول» عنوانا للألبوم، قال «فارس الغناء» في بيان له: «أولا، لأني أحببت الأغنية كاملة لما بها من معاني رائعة.. فقمت بتلحينها.

والأغنية من الأغاني الطربية وتم تنفيذها في تركيا وتحمل الطابع البدوي، و«الاسم به معاني.. وحسيت أن كل الفصول رغم أنها مخاطبة من رجل لحبيبته، لكني ايضا اعتبرتها أن كل اللي بيحبوا عاصي ممكن يسمعوا الألبوم بكل الفصول، وهذا كان الهدف من التسمية»، والقصيدة يقول مطلعها: «كل الفصول اللي بالسنة بالنسبة لي أنت أنا».

وحول تفاصيل الألبوم، يقول عاصي الحلاني: «أول أغنية سجلتها فيه كانت «منين أجيب العذر»، وآخر أغنية سجلتها كانت باللهجة المصرية، بعنوان «قمر اه يا عيني عليها"»، أما الأغنية التي استغرق تسجيلها مني وقتا، هي «كل الفصول»، لأني بعد أن انتهيت من تلحينها تراجعت، وأعدت تسجيلها مرة ثانية، حيث جاءني أفكارا جديدة للحن، وبالتالي أعدت تنفيذ الموسيقى وتركيب صوتي من جديد عليها».