عاصي الحلاني بعد طرح «كل الفصول»: قدمت كل الألوان الموسيقية

أعرب الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته أغاني ألبومه الجديد «كل الفصول» خلال ساعات من طرحه عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» عبر قناة الشركة المنتجة روتانا، وتطبيق ديزر.

وأضاف الحلاني، في تصريحات إذاعية، أنه يحب تقديم كافة اللهجات العربية في ألبومه الجديد، لكي يرضى كافة الأذواق العربية، فقدم أغاني «عراقية، خليجية، بيضاء، لبنانية، ومصرية».

كما أشار إلى أنه موسيقي معاصر وطابع شرقي، وبالتحديد في أغاني الألبوم وبالتحديد في أغنية «كل الفصول»، والتي يحب أن يذكر الجمهور فيها بأيام اللون الغنائي الطربي، فضلًا عن الألبوم يتضمن أغاني «موردن» مثل مغروم.

وأعرب عن سعادته بالتعاون لأول مرة بشكل رسمي مع نجله الوليد في أغنية خاصة، والتي طرحها بطريقة الفيديو كليب أيضًا بالتزامن مع طرح الألبوم عبر المنصات الرسمية.

وتوجه بالشكر إلى الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، على محبته وتقديره واهتمامه الدائم، قائلًا: «هو على تواصل دائم معي».

ألبوم كل الفصول للفنان اللبناني عاصي الحلاني؛ إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يتضمن 11 أغنية جديدة من بينهم أغنية يقدمها مع نجله الوليد، ويتضمن الألبوم أغاني «هي حبيبي، خلص بيكفي، مغروم أه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين أجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف أنساك، وبعدو قلبي».

كان الفنان عاصي الحلاني، قد طرح قبل ألبومه، أغنيتين بطريقة السنجل وهما «رجعتيني لبدايتي» و«بعشقك»، وهي أغنيته المصرية التي سيتم طرحها بالألبوم.