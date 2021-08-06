ضحية ارتفاع درجات الحرارة بقنا.. غرق طفل في ترعة الرنان بمركز الوقف

لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، بترعة الرنان بمنطقة الخمسين، التابعة لمركز الوقف بقنا، أثناء السباحة هربا من حرارة الجو.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، بلاغا من مرفق الإسعاف، بالعثور على جثة «مهند أشرف محمود»، طالب بالصف الأول الإعدادي، يبلغ من العمر13 عاما، غريقًا بترعة الرنان بجوار كوبري الخمسين بالوقف.

كانت قوات الأمن بمركز الوقف تلقت بلاغًا من المواطنين بالعثور على ملابس طفل على حافة الترعة، حيث نزل المياه هربا من درجات الحرارة، دون التحقق من فقده، واستمر البحث من الحماية المدنية حتى تم العثور على جثة الطفل غريقا أسفل كوبري الخمسين.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الوقف المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.